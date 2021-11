आनंद महिंद्रा का मज़ेदार ट्वीट, देश की इकॉनमी की तुलना हाथी से कर शेयर किया ये वीडियो

नई दिल्ली. महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Chairman of Mahindra Group Anand Mahindra ) सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं. वो हर रोज़ कुछ न कुछ नया शेयर करते हैं. और खास बात ये है कि उनके पोस्ट में लोगों की खासी दिलचस्पी भी बनी रहती है. इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने एक हाथी का वीडियो शेयर (Viral Video) कर इसकी तुलना भारतीय अर्थव्यवस्था से की. महिंद्रा के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह भारी- भरकम है इसके बावजूद वो हर बाधाओं को पार करने में सक्षम है.

उनका ये पोस्ट वायरल हो गया है. लोग लगातार अपनी राय इस पर रख रहे हैं. आनंद महिंद्र ने लिखा है, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर हाथी कहा जाता है. हाल ही में इसकी वृद्धि तेज होने के कारण इसे टाइगर कहा गया. ठीक है, भले ही वो एक हाथी है, लेकिन इसे कम नहीं आंकना चाहिए. हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, हम हमेशा एक रास्ता खोजते हैं-चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो.’

The Indian economy is often referred to as an Elephant. More recently it was termed a Tiger as its growth sped up. Well, even if it’s an Elephant, this shows that you should never count us out; we always find a way-no matter how awkward-to get over hurdles in our way! #Monday pic.twitter.com/hTpHLmQhWP

— anand mahindra (@anandmahindra) November 22, 2021