Only flights to&from India at most airports have so many wheelchairs pre-ordered. Trying to figure out why. 1) Do elderly Indians travel more than others? 2) Do we have more infirm/unfit people? 3) Are we just jugaadus who order wheelchairs to get faster access through queues!? pic.twitter.com/eyIm5O4KB1 — anand mahindra (@anandmahindra) November 2, 2019

For most elderly Indians, navigating bigger international airports is difficult and also walking long distances from entrance to the gates at the other end of the terminal is not possible due to health issues(knee problems, joint ailments etc.)

— Devashish Rao (@Devashish1212) November 2, 2019



Those who think 3 is the easy answer, should consider the below reasons:

- For many parents who travel in international flights, it is their first flight in thier life.



- They come from very meager background and could be from villages.



- They don’t know English



— Santosh Addagulla (@santoshspeed) November 2, 2019



Sir, Mostly because elderly people are travelling alone abroad, my mom travelled to US Early this year, so we ordered it. As it gives them an assistant who understand the process of boarding and emigration. Especially if they have to interchange their flight.

— Vikrant ~ विक्रांत (@vikrantkumar) November 2, 2019

महिंद्रा समूह (Mahindra group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) के ट्वीट पर सोशल मीडिया (Social Media) में बहस छिड़ गई है. उन्‍होंने शनिवार को ट्विटर पर एक एयरपोर्ट (Airport) की एक तस्‍वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि हवाई अड्डों पर होने वाले व्‍हीलचेयर (Wheelchair) के इस्‍तेमाल और उसकी जरूरत को झूठमूठ का बताया जाता है. उनके इस ट्वीट के बाद उनके फालोअर्स के बीच बहस छिड़ गई.दरअसल आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर जो तस्‍वीर शेयर की है उसके एयरपोर्ट के कई कमर्चारी यात्रियों के लिए रखी व्‍हीलचेयर के साथ दिख रहे हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने तीन व्‍वाइंट में इसके बारे में भी लिखा. उन्‍होंने लिखा, 'अधिकांश हवाई अड्डों पर भारत से आने-जाने वाली फ्लाइट के यात्रियों की ओर से बड़ी संख्‍या में व्‍हीलचेयर प्री ऑर्डर किए गए हैं. अब मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्‍यों हुआ.'उन्‍होंने इसके बाद 3 प्‍वाइंट में लिखा, '1. क्‍या बुजुर्ग भारतीय अन्‍य लोगों की अपेक्षा अधिक हवाई सफर करते हैं? 2. क्‍या हमारे पास अधिक कमजोर और अयोग्‍य व्‍यक्ति हैं. 3. क्‍या हम सिर्फ जुगाड़ू हैं, जो व्‍हीलचेयर का इस्‍तेमाल लाइन में लगने से बचने और तेजी से निकलने के लिए करते हैं?महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. अधिकांश यूजर्स ने महिंद्रा द्वारा लिखे गए तीसरे प्‍वाइंट पर सहमति जताई.कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि वे लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वे व्‍हीलचेयर का सहारा लेते हैं. ऐसे में उनके साथ मौजूद अटेंडेंट सभी जरूरी बातचीत करता है. कुछ यूजर्स ने व्‍हीलचेयर को भारतीयों द्वारा किया गया घोटाला करार दिया. इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने इन व्‍हीलचेयर को विदेश में बसे भारतीयों के माता-पिता की जरूरत बताया.यह भी पढ़ें: 20 साल पुराने स्कूटर पर मां को देश घुमाने निकला बेटा, आनंद महिंद्रा ने की ये बड़ी घोषणा