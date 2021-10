मणिपुर के लड़के ने कबाड़ से बनाया आयरन मैन का ऐसा सूट, आनंद महिंद्रा भी रह गए हैरान

नई दिल्ली. मणिपुर के युवा प्रेम (Prem of Manipur) का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे आयरन मैन (Iron) का मास्क पहने हुए नजर आ रहे थे. इस मास्क को उन्होंने कबाड़ से बनाया था. युवा प्रतिभा को देखकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी कहा था कि वे प्रेम की मदद करना चाहते हैं. इस वादे को निभाते हुए महिंद्रा ग्रुप की एक टीम प्रेम और उसके परिवार से मिलने पहुंची. समूह के शीर्ष अधिकारियों ने परिवार के लोगों से प्रेम के करियर और उसके भाई-बहनों की शिक्षा में मदद करने के बात कही है.

एक ट्वीट के जरिए महिंद्रा ने कहा, ‘मैं प्रेम की महत्वकांक्षा और हुनर से चकित हूं.’ उन्होंने प्रेम की कुछ डिजाइन्स भी ट्वीट के जरिए शेयर की और कहा कि हम में से कई संपन्न लोगों ने कभी उपलब्ध संसाधनों को नहीं सराहा, लेकिन प्रेम ने कबाड़ और बुनियादी चीजों की मदद से इसे तैयार किया. उन्होंने कहा कि समूह के चीफ डिजाइन ऑफिसर, प्रेम के करियर में मदद करेंगे और महिंद्रा फाउंडेशन के प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रेम और उसके भाई-बहनों की शिक्षा पूरी हो.

I am awestruck & inspired by Prem’s ambition & skills that have flowered despite—not because of—his circumstances. Many of us from privileged backgrounds never appreciated enough the resources we were given. But Prem uses scrap material & basic tools to shape his creations (2/3) pic.twitter.com/YGCjyooCpv

— anand mahindra (@anandmahindra) September 30, 2021