अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई, गोल-धाणा और चुनरी विधि में दिखी गुजराती परंपरा की झलक

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई गुरुवार को राधिका मर्चेंट के साथ हुई. मुंबई में स्थित अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में सगाई की रस्में पूरी की गईं. इस मौके पर अंबानी परिवार और मर्चेंट परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे. सगाई समारोह पारंपरिक तरीके से आयोजित किया गया. गुजराती परंपरा को ध्यान में रखते हुए खूबसूरती के साथ गोल-धाणा और चुनरी विधि की रस्में निभाई गईं.

इस मौके पर परिवार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘अनंत और राधिका एक दूसरे को पिछले कुछ वर्षों से जानते हैं और आज की सगाई की रस्म उन्हें आने वाले कुछ महीनों में इनकी शादी से पहले और करीब लाएगी.’ मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया को सगाई समारोह के लिए सजाया गया था. सगाई के मौके पर दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ उपहारों और मिठाइयों का आदान-प्रदान किया. इसके बाद अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी के साथ परिवार के सभी सदस्यों का सरप्राइज परफॉर्मेंस हुआ. इस मौके पर बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी नामी-गिरामी हस्तियां मौजूद रहीं. इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर, श्रेया घोषाल, राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा आदि शामिल थे.

#Mumbai | All smiles at the Antilia today! Ambanis pose together ahead of Anant Ambani and Radhika Merchant’s engagement #AnantAmbani #RadhikaMerchant #Ambanis #Antilia #AnantRadhikaEngagement pic.twitter.com/pQEP9RLm8D

