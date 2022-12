अनंत अंबानी करेंगे राधिका मर्चेंट से शादी, नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में हुआ 'रोका'

नई दिल्ली. कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से शादी करेंगे. परिवार ने गुरुवार को यह घोषणा की. शैला और वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका और अनंत का ‘रोका’ (सगाई) समारोह गुरुवार को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की मौजूदगी में किया गया.

परिवार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सगाई के बाद युवा जोड़े ने अपने आगामी जीवन के लिए भगवान श्रीनाथजी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में ही दिन व्यतीत किया. इसमें हालांकि यह नहीं बताया गया कि शादी कब होगी.

भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं राधिका

मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता ने इस साल जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में राधिका के लिए एक भव्य ‘अरंगेत्रम’ समारोह आयोजित किया था. यह प्रशिक्षित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार राधिका की पहली मंचीय नृत्य प्रस्तुति या ‘अरंगेत्रम’ थी. वह एनकोर हेल्थकेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी हैं.

‘Roka’ (engagement) ceremony of Radhika Merchant & Anant Ambani, was performed at the Shrinathji Temple at NathDwara in Rajasthan today in the presence of family members & friends #RadhikaMerchant #Anantambani #Roka #shrinathjitemple #rajasthan #family #MukeshAmbani #nitaambani pic.twitter.com/2QuUIn3Y3T

बयान में कहा गया, “अनंत और राधिका कुछ सालों से एक-दूसरे को जानते हैं और आज के समारोह से आने वाले महीनों में उनकी शादी की औपचारिक यात्रा शुरू हो रही है. दोनों परिवार राधिका और अनंत के लिए सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं क्योंकि वे एक साथ रहने की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं.”

अनंत और राधिका में कुछ समय से मित्रता है

अनंत ने जहां अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहीं राधिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं. अनंत रिलायंस के ऊर्जा कारोबार का नेतृत्व करते हैं और राधिका एनकोर हेल्थकेयर के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम करती हैं.

Heartiest congratulations to dearest Anant and Radhika for their Roka ceremony at the Shrinathji temple in Nathdwara. May Lord Shrinath ji’s blessings be with you always. #AnantAmbani pic.twitter.com/BmgKDFsPYh

