चेन्‍नई. शिवलिंग की प्राचीन मूर्ति को चेन्‍नई के एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जब्त कर लिया गया है. इसे अमेरिका भेजा जा रहा था. नागभरणम के साथ वाली यह शिव लिंग की मूर्ति को स्‍थानीय एम्‍पोरियम से खरीदा हुआ बताया गया था. हालांकि बाद में पता चला कि यह मूर्ति गेडिलम में किसी व्‍यक्ति से खरीदी गई थी. इस मूर्ति को अर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) विशेषज्ञों ने जांचने-परखने के बाद प्राचीन बताया और कहा कि यह 1800 के दशक का है. एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया कि इस खास मूर्ति के अमेरिका जाने के पहले ही इसे जब्‍त करने की कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई एक गुप्‍त सूचना के बाद की गई.

यूनिट को जानकरी मिल गई थी कि गलत दस्‍तावेजों के जरिए इस खास मूर्ति को अमेरिका भेजा जा रहा है. सूचना सही पाने पर यह पार्सल जांच के लिए खोला गया तो इसमें यह नागभरणम के साथ वाली यह शिव लिंग की मूर्ति मिल गई. इसके बारे में जब पूछताछ की गई तो इसे स्‍थानीय एम्‍पोरियम से खरीदना बताया गया था. हालांकि एयर कार्गो इंटेलिजेंस यूनिट ने इस मूर्ति के लिए अर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पहले ही मदद मांग ली थी. इसके विशेषज्ञों ने मूर्ति को 1800 के दशक का होना प्रमाणित कर दिया है.

Air Cargo Intelligence Unit intercepted & seized a Shivalingam with Nagabharanam idol bound for export to USA declared purchased from emporium but found to be actually sourced from an individual in Gedilam (TN). ASI experts certified as antique datable to 1800s: Chennai Customs pic.twitter.com/zmOOY7ZjdL

— ANI (@ANI) April 8, 2022