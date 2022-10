आंध्र प्रदेश: 40 से अधिक बंदरों के शव मिलने से मचा हड़कंप, जहर देकर मारने का आरोप

श्रीकाकुलम: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक साथ 40 से अधिक बंदरों के शव पाए गए. श्रीकाकुलम जिले के कविती मंडल के सिलागाम गांव के पास एक वन क्षेत्र में चालीस बंदरों के शव मिले. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन बंदरों को जहर देकर मारा गया है. हालांकि, इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, श्रीकाकुलम में कसीबुगा फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली कृष्णन ने बंदरों से शव मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि हमने जिले में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी. कोई बंदरों को ट्रैक्टर से लाकर गांव के वन क्षेत्र के पास छोड़ गया. इस घटना में लगभग 40 से 45 बंदर मृत पाए गए हैं.

Andhra Pradesh | Carcasses of forty monkeys were found in a forest area near Silagam village in Kaviti Mandal, Srikakulam district, locals allege poisoning (25.10) pic.twitter.com/SlhMISsstD

— ANI (@ANI) October 25, 2022