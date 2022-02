आंध्र पुलिस ने रेड कार्पेट बिछाकर 2 लाख किलो का गांजा किया स्वाहा, कीमत 200 करोड़ से अधिक; देखें VIDEO

अमरावती. आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार को दो लाख किलोग्राम गांजा को जलाकर नष्ट कर दिया. बाजार में गांजे की कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. राज्य पुलिस ने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में प्रदेश के तटीय जिलों से जितना भी नशीला पदार्थ एकत्रित किया था उसे नष्ट कर दिया गया है. आंध्र प्रदेश पुलिस ने बीते 12 फरवरी को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर गांजा जलाने का एक वीडियो भी शेयर किया है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 200 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले गांजे में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया गया. इतना ही नहीं, पुलिस इस आयोजन को बेहद खास बनाना चाहती थी और इसीलिए उसने गांजे के ढेर तक पहुंचने के लिए रेड कार्पेट का भी इंतजाम किया था.

Historic occasion in the annals of #APPolice: An unprecedented 2La Kgs of seized Ganja Destruction by #APPolice along with Drug Disposable Committee, Special Enforcement Bureau at Koduru(V),Anakapalli(M), #Visakhapatnam District.#MissionDrugFreeIndia @narcoticsbureau pic.twitter.com/IMHlPmilP2

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) February 12, 2022