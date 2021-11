ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जान की बाजी लगाकर बचाई जान तो फूट-फूटकर रोने लगा पुजारी, देखें VIDEO

नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को बारिश के कहर के बीच नेल्लोर जिले के कोडावलुर शिव मंदिर में काम करने वाला एक पुजारी भीषण बाढ़ के पानी में फंस गया. हालांकि, ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर श्री नायक ने समय रहते मदद कर उस व्यक्ति को बचा लिया.

पुजारी वेंकटेश्वरपुरम पुल पर अपनी बाइक की सवारी कर रहे थे, जब वह बाढ़ के पानी में बहने लगे. जैसे ही उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस नायक ने बिना देर किये अचानक आई बाढ़ का सामना करते हुए और एक रस्सी का इस्तेमाल कर पुजारी के पास पहुंचा.

इस दौरान नायक पुजारी को लगातार प्रोत्साहित भी करता रहा क्योंकि बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से उससे होकर गुजर रहा था. पुजारी के पास पहुंच नायक ने उसे कसकर पकड़ लिया और सुनिश्चित किया कि वह रस्सी से अपनी पकड़ न खोएं. बाढ़ के पानी से बचने के बाद पुजारी भावुक हो गया.

आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर इस बचाव अभियान का वीडियो साझा किया है:

#APPolice Cyclone Rescue Operations :

A priest working at the Kodavalur Shiva temple in #Nellore Dist was riding his bike at Venkateswarapuram bridge when he was swept away by the flood waters & was shouting for the help,while Traffic CI Sri Nayak dared to bring the priest safely pic.twitter.com/qEP4mANXZk

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) November 21, 2021