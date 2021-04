कोरोना को न्योता! आंध्रप्रदेश में ऊगड़ी का जश्न मनाने जुटी हजारों की भीड़, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली. आंध्रप्रदेश के कुरनूल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ ऊगड़ी (तेलुगू नया साल) का जश्न मना रही है और कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हो रहा है. ये काफी चिंता का विषय है क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस के पिछले 48 घंटे में 4000 से अधिक मामले आए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कुरनूल के कइरुप्पाला गांव का है, जहां पर करीब 4000 लोग इकट्ठा होते हैं और फिर खुद को दो समूहों में बांटकर वे एक-दूसरे पर गाय का गोबर फेंकते हैं. यह घटना ऊगड़ी के एक दिन बाद की है, जब लोग अपने स्थानीय देवता वीरभद्र स्वामी के लिए धार्मिक क्रिया का आयोजन करते हैं. स्थानीय पौराणिक कथाओं के मुताबिक, गाय का गोबर फेंकने का रिवाज जिसे 'पीड़ाकलम समारम' के नाम से जाना जाता है, को अलग-अलग समुदायों के बीच शांति और सद्भाव लाने के लिए किया जाता है.

On the day, Andhra recorded over 4K cases, visuals from Kurnool district where a day after Ugadi, thousands of people engaged in a local ritual of throwing cow dung on each other.