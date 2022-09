VIDEO: अंकिता की हत्या वाली रात रिजॉर्ट में क्या-कुछ हुआ? कर्मचारी ने खोला आरोपियों का सारा कच्चा चिट्ठा

हरिद्वार. उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है. अंकिता एक रिजॉर्ट से पांच दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को चीला नहर से उसका शव मिला. पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और एसिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, ये लोग अंकिता पर रिजार्ट में आने वाले मेहमानों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे इनकार करने पर उन्होंने अंकिता की हत्या कर शव को चीला नहर में फेंक दिया. पुलकित हरिद्वार के बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है. हालांकि इस घटना में नाम आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया.

वहीं इस रिजॉर्ट के एक कर्मचारी ने मीडिया के सामने इस घटना वाली रात को रिजॉर्ट पर घटनाक्रम का खुलासा किया है, जिससे पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों पर शिकंजा कस सकता है. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में रिजॉर्ट के कर्मचारी मनवीर चौहान ने बताया कि ‘अंकिता ने शाम 6:15 बजे रोते हुए कॉल किया था और अपना बैग लाने को कहा था. जब रिजॉर्ट का स्टाफ बैग लेकर गया तो वो नहीं मिली. उन लोगों ने अंकिता को लेकर पूछा तो अंकित आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया.’

#WATCH | #AnkitaBhandari murder case: I got a call from Ankit Arya at 8pm to prepare dinner for 4 people. Around 10:45pm he came & told us that he’ll take dinner to Ankita’s room, to which I said our service boy will do that, but he didn’t agree: Resort staffer Manveer Chauhan pic.twitter.com/Bnw55cfOTI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2022