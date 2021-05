मेहुल चोकसी का अपहरण कर ले जाया गया डोमिनिका? एंटीगा पुलिस ने आरोपों को बताया गलत

(आदित्य राज कौल)



नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी स्कैम (PNB Scam) मामले में पिछले दो साल से फरार चल रहे आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) फिलहाल कैरिबियाई देश डोमिनिका रिपब्लिक में है. इस बीच एंटीगा की पुलिस ने इन आरोपों को खंडन किया है कि चोकसी का अपहरण किया गया और उन्हें ज़ोर जबरदस्ती डोमिनिका ले जाया गया. एंटीगा के पुलिस कमिश्नर एटली रॉडनी का कहना है कि मेहुल चोकसी बोट से डोमिनिका गए और उन्हें वहां ले जाने में एंटीगा पुलिस की कोई भूमिका नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चोकसी को जॉली हार्बर से जबरदस्ती ले जाया गया. बता दें कि भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी इस वक्त डेमिनिका में CID की गिरफ्त में है.



दरअसल मेहुल चोकसी के एंटीगा स्थित वकील जस्टिन साइमन ने दावा किया कि चोकसी को कथित तौर पर अपहरण के बाद पीटा गया था. साइमन ने मीडिया से कहा , 'हमारे पास उनकी एक फोटो है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर काफी चोटें हैं. उनकी एक आंख सूज गई है और हाथ घायल हो गया है. ये इस बात को साबित करता है कि उन्हें पीटा गया. उसके साथ मारपीट की गई थी. चोकसी की घड़ी और पैसे भी छीन लिए गए.'



#BREAKING: Antigua Police Commissioner Atlee Rodney rubbishes Mehul Choksi abduction theory. ‘We have no information on Mehul Choksi being forcefully removed. Assertions made by Choksi attorney without any evidence or proof. Even Dominica Police hasn’t believed in such story’. pic.twitter.com/8HrY8FqTSm