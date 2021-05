मेहुल चोकसी भाग गया क्यूबा? एंटीगा के PM ने कहा-'ना फ्लाइट चल रही है, ना नाव से जा सकता है'

#BREAKING: Opposition in Antigua raises the issue of Mehul Choksi’s disappearance in parliament. Antigua PM Gaston Browne says, Antigua has shared details with Interpol as well as regional and international police in their efforts to trace the missing Indian economic offender. pic.twitter.com/d9dC80pIsM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 25, 2021

#BREAKING: Antigua Prime Minister Gaston Browne confirms to me that Indian economic offender Mehul Choksi has gone missing from Antigua and Police is trying to trace him. Missing report filed by family. Will seek help from other countries in neighborhood. pic.twitter.com/JqaR9wZYhs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 25, 2021

Fugitive diamantaire Mehul Choksi goes missing in Antigua with the police launching a manhunt to trace him since May 23.

shares more details with

. एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन (Prime Minister Gaston Browne) ने देश की संसद को बताया है कि सरकार ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) का पता लगाने के लिए कैरेबियाई क्षेत्र में इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों से संपर्क किया है. बता दें रविवार को चोकसी के लापता होने की सूचना मिली हैब्राउन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा होगा कि चोकसी देश छोड़कर भाग गए होंगे. इस मामले में हमारे पास अभी तक कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है. यह संभावना है कि वह अभी यहां हो सकते हैं. चोकसी को खोजने के लिए सभी खुफिया एजेंसियां और पुलिस सर्विस हरसंभव प्रयास कर रही हैं.' ब्राउन ने अपुष्ट रिपोर्टों के बाद संसद को बताया कि हो सकता है, 'चोकसी भारत में प्रत्यर्पण के डर से क्यूबा भाग गए हो.'ब्राउन ने कहा कि अधिकारी चोकसी का पता लगाने के प्रयास में भारत सरकार, पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन के साथ सहयोग कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि चोकसी के घर के किसी शख्स ने उसके लापता होने के संकेत दिए, जिसके बाद से देश की पुलिस ने इस बाबत बयान जारी किया. इस बयान को इंटरपोल के साथ साझा किया जाएगा.एंटीगा और बारबुडा की रॉयल पुलिस फोर्स (RPFAB) ने चोकसी का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) से संपर्क किया है. RPFAB ने यलो नोटिस जारी करने के लिए नोटिस भी दायर किया है.62 वर्षीय चोकसी को कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने जॉली हार्बर इलाके में रविवार शाम करीब 5 बजे गाड़ी चलाते हुए देखा था. जहां वह डिनर के लिए गया था. एंटीगा के पुलिस आयुक्त एटली रोडनी ने कहा था कि उनकी टीम ने उसकी कार को बरामद कर लिया है. पुलिस ने उसके कई रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी पूछताछ की है.इससे पहले सीएनएन-न्यूज 18 के आदित्य राज कौल से विशेष रूप से बात करते हुए, पीएम ब्राउन ने चोकसी के लापता होने की पुष्टि की. “मेहुल चोकसी परिवार के किसी व्यक्ति ने उसके लापता होने की सूचना दी. वह खाना खाने के लिए घर से निकला और घर नहीं लौटा. पुलिस को उनकी गाड़ी उस जगह पर मिली जहां उन्होंने खाना खाया था और वे अब उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस को वह गाड़ी मिल गई है जिसे वह चला रहे थे लेकिन अभी तक चोकसी की खोज जारी है.'चोकसी के क्यूबा भाग जाने की खबरों पर ब्राउन ने कहा, 'हमें उनके क्यूबा या किसी अन्य कैरिबियाई देश के भाग जाने की जानकारी नहीं है. हवाई अड्डे पर कोई आवाजाही नहीं थी जिससे किसी भी यातायात की अनुमति मिलती. अगर वह क्यूबा के लिए नाव लेकर जाते तो हमें पता होता. कोई नहीं जानता कि स्थिति क्या है.'यह पूछे जाने पर कि क्या भारत में प्रत्यर्पण की डर की वजस से चोकसी लापता हुआ के जवाब में ब्राउन ने कहा- 'मामला अदालत के समक्ष है. हम यह चाहते थे कि चोकसी को कानून के दायरे में लाया जाए. हमने उनकी नागरिकता रद्द करने के लिए कदम उठाए थे लेकिन उन्होंने कानूनी चुनौतियों का सामना किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि मामला अदालत में है. और उस मुद्दे पर कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है. हमें प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा. मेरी सरकार की यह इच्छा रही है कि चोकसी को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित किया जाए.'इस बीच जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ स्थिति पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया करने से इनकार कर दिया है. सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत सरकार और खुफिया नेटवर्क बारीकी से नजर रख रहे हैं.