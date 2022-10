26/11 आतंकी हमले की सर्वाइवर देविका से मिले गुटेरेस, UN चीफ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

मुंबई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. दौरे के पहले दिन बुधवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल पहुंचकर उन्होंने 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. गुटेरेस बुधवार को लंदन से एक व्यावसायिक उड़ान से मुंबई पहुंचे. गुटेरेस ने मुंबई में कहा कि आतंकवाद से लड़ना पृथ्वी पर हर देश के लिए वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए और आतंकवाद से लड़ना संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय प्राथमिकता है.

ANI के अनुसार गुटेरेस ने 26/11 आतंकी हमले की सर्वाइवर देविका रोटावन से मुलाकात की. देविका को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गोली लगी थी. इनकी गवाही के कारण ही आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था. गुटेरेस से मुलाकात के बाद रोटावन ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर घायल हो गई थी. मैंने अदालत में अजमल कसाब की पहचान की. मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूं और एक अधिकारी बनना चाहती हूं. इसके साथ ही आतंकवाद को खत्म करना चाहती हूं.

#WATCH | Mumbai: United Nations Secretary-General, António Guterres meets with 26/11 Mumbai attack survivor, Devika who had suffered a bullet shot injury at the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus whose testimony led to the prosecution of terrorist Ajmal Kasab pic.twitter.com/mFByvrW3JS

— ANI (@ANI) October 19, 2022