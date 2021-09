सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देखें वीडियो

बेंगलुरु. फिट इंडिया मूवमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को बेंगलुरु में वॉलीबॉल का मैच खेलते नजर आए. इस दौरान भाजपा के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या भी उनके साथ थे.

ठाकुर ने मैच के बाद कहा, ‘एक तरफ लोकसभा सांसद (तेजस्वी सूर्या) हैं जो जागरूकता पैदा करने के लिए (खेल) आयोजन कर रहे हैं. और एक राजनीतिक दल का एक और युवा नेता है जो हमारे चैंपियन और पदक विजेताओं को बधाई देने से भी कतरा रहा है. मुझे नहीं पता क्यों.’

