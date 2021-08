VIDEO: मोबाइल ऐप लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई अपनी फिटनेस, कूदने लगे रस्सी

नई दिल्ली. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को ‘फिट इंडिया मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया. फिट इंडिया कार्यक्रम के दो साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये लॉन्चिंग की गई. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अपनी फिटनेस का नमूना पेश किया और अपनी रस्सी कूदने की स्किल्स को दिखाया. हाथों में रस्सी लेते हुए अनुराग ठाकुर काफी देर तक कूदते रहे.

केंद्रीय मंत्री को इस तरह रस्सी कूदते देख वहां पर मौजूद लोगों ने उनकी हौसलाफजाई करते हुए तालियां बजाईं. न्यूज एजेंसी ANI ने अनुराग ठाकुर के रस्सी कूदते हुए वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे केंद्रीय मंत्री नॉन स्टॉप रस्सी कूद रहे हैं. जबकि वहां पर मौजूद सभी लोग उनको तालियां बजाकर मोटिवेट कर रहे हैं. देखें VIDEO…

#WATCH | Union Sports Minister Anurag Thakur jumps a skipping rope during the launch of FIT INDIA mobile application in Delhi pic.twitter.com/alRpEMAIT2

— ANI (@ANI) August 29, 2021