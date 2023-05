मणिपुर के इंफाल में फिर भड़की हिंसा, लगाया गया कर्फ्यू, बुलाई गई सेना

इंफाल. मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक फिर से हिंसा भड़कने की खबर है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इंफाल में कई जगहों पर आगजनी की खबरों के बाद कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को भी बुलाया गया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इंफाल के न्यू चेकॉन इलाके में स्थित एक स्थानीय बाजार में जगह को लेकर मेइती और कुकी समुदाय के बीच मारपीट हो गई, जिसने देखते ही देखते दो समुदायों के बीच संघर्ष का रूप ले लिया. इसके बाद कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि फिलहाल इस हिंसा में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है.

#WATCH | Abandoned houses set ablaze by miscreants in New Lambulane area in Imphal in Manipur. Security personnel on the spot. pic.twitter.com/zENI5nuMyM

— ANI (@ANI) May 22, 2023