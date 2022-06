उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश मिला, जल्द घोषित होगी सेना भर्ती की डेट: आर्मी चीफ

नई दिल्ली: देशभर में ‘अग्निपथ योजना’ को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 2022 के भर्ती चक्र के लिए प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के लिए एकमुश्त छूट देने का सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ है. यह निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा, जो COVID महामारी के बावजूद भर्ती रैलियों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, जो पिछले दो वर्षों में COVID प्रतिबंधों के कारण पूरी नहीं हो सकीं.

थल सेना प्रमुख जनरल पांडे ने कहा कि जल्द ही अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा. हम अपने युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाएं. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रवार सुबह न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में युवाओं से भर्ती की तैयारी करने और इस योजना का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है.

#AgnipathScheme | The decision of the Government has been received to grant a one-time waiver, increasing the entry age of recruitment to 23 years, for the recruitment cycle of 2022: Army chief General Manoj Pande (1/3)

(File photo) pic.twitter.com/mXxT31JEF2

— ANI (@ANI) June 17, 2022