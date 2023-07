जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से सेना का जवान लापता, कार में मिले खून के निशान, आर्मी का सर्च ऑपरेशन शुरू

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से एक आर्मी जवान लापता है. वह ईद के त्योहार पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था. शाम के समय सेना का जवान घर से कुछ सामान खरीदने निकला था, इसके बाद से ही वह लापता है. सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. आर्मी के जवान का नाम जावेद अहमद वानी (25) (Ahmad Wani) है. वह कुलगाम के अश्थल का रहने वाला है. इस समय उसकी पोस्टिंग लेह (लद्दाख) में थी. वह छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था.

बीती रात करीब 8 बजे वह अपने घर से खाने-पीने का सामान लेने के लिए चावलगाम (Chawalgam) के लिए निकला था, जिसके बाद से वह लापता है. वह अपनी ऑल्टो कार में सवार होकर घर से निकला था. देर रात तक जब वह घर वापस नहीं आया तो पड़ोसियों और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर उसकी खोजबीन शुरू की.

VIDEO | Security forces launch a search operation for a missing Army soldier in Jammu and Kashmir’s Kulgam. pic.twitter.com/fvTyO0PhzS

— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2023