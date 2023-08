हाइलाइट्स बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने कहा- संविधान का अनुच्छेद 14 गैर-नागरिकों पर भी लागू. बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने कहा- नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले के सिद्धांतों का पालन जरूरी. हाईकोर्ट ने कहा-ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 से अनिवार्य रूप से जुड़े हैं.

गोवा. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की गोवा पीठ (Goa Bench) ने हाल ही में की गई एक टिप्पणी में कहा कि कानून के सामने हर किसी की समानता का प्रावधान करने वाला संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14 of Constitution), न केवल नागरिकों पर बल्कि भारत में ‘गैर-नागरिकों’ पर भी लागू होता है. न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति भरत देशपांडे की खंडपीठ ने ओल्गा रोस्नीना बनाम विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (Olga Rosnina vs the Foreigners Regional Registration Office) मामले में अधिकारियों को विदेशी नागरिक को निर्वासित नहीं करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की. क्योंकि अधिकारियों ने वीजा शर्तों के कथित उल्लंघन पर विदेशी नागरिक से कोई सफाई नहीं मांगा था.

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपनी टिप्पणी में न्यायाधीशों ने कहा कि ‘याचिका दायर करने वाली विदेशी नागरिक से कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जा सकता था और उस पर विचार करने के बाद फैसला लिया जा सकता था. ऐसा नहीं किया गया. इसलिए इस संक्षिप्त आधार पर हम विवादित निर्वासन आदेश को रद्द कर देते हैं.’ 7 अगस्त के आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए,जबकि विदेशी नागरिक ने कहा कि उसने अपनी वीजा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ‘नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले के सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से अनिवार्य रूप से जुड़े हैं. यह अनुच्छेद न केवल नागरिकों बल्कि गैर-नागरिकों की भी रक्षा करता है.’

केंद्र सरकार अपनी ताकत का निष्पक्ष प्रयोग करे

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को अपनी निर्वासन की शक्तियों का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि ‘केंद्र सरकार को निर्वासन के मामलों में व्यापक शक्तियां मिली हैं, ऐसी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्षता से और बिना किसी मनमानी के संकेत के किया जाना चाहिए. यह देश की आंतरिक सुरक्षा या अन्य मामलों के लिए खतरे का कोई मामला नहीं है.’ इसलिए हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिक के खिलाफ 17 मई, 2023 को पारित निर्वासन आदेश को रद्द कर दिया. अधिकारियों ने दावा किया था कि विदेशी नागरिक को ‘वर्क वीजा’ दिया गया था, लेकिन वह व्यापार में शामिल हो गई और इस तरह उसने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया.

हाईकोर्ट का अधिकारियों को मामले पर फिर गौर करने का आदेश

जबकि न्यायाधीशों ने कहा कि विदेशी नागरिक ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वीजा के नियमों और शर्तों के अनुपालन के बारे में कोई संदेह नहीं था. तरह इस्तीफे के बाद विदेशी नागरिक ने निर्भरता वीजा (Dependency Visa) के लिए भी आवेदन किया था. हालांकि मई में उसके खिलाफ पारित निर्वासन आदेश के मद्देनजर अधिकारियों ने उसकी अपील खारिज कर दी थी. इसलिए अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे निर्भरता वीजा के लिए विदेशी नागरिक की याचिका पर पुनर्विचार करें और उसे कम से कम दो महीने तक निर्वासित न करें. इस समय के भीतर उसकी याचिका पर फैसला किया जाना है.

