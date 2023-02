VIDEO: जब बीच सड़क पर भिड़ गए प्रदर्शनकारी और पुलिस, चलने लगी लाठी और फिर... आखिर कहां और क्यों हुआ बवाल?

ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की राजधानी ईटानगर (Itanagar) में शुक्रवार को खूब बवाल हुआ. अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन चल रहा था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां भांजी. दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे.

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शन के दौरान कितना हंगामा मचा है. आईजीपी (एल एंड ओ) चुखु आपा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं नवनियुक्त सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करने के संबंध में थी. लेकिन, उन्हें कानून और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए था. इस झड़प के दौरान चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं.

