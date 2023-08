I.N.D.I.A गठबंधन से कौन होगा पीएम उम्मीदवार? मुंबई बैठक से पहले उठे ये 3 नाम

नई दिल्ली. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में सत्ताधारी बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (I.N.D.I.A) के गठन के बाद से ही एक सवाल उठने लगा कि इस मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को विपक्षी गठबंधन इंडिया का कौन सा नेता टक्कर दे सकता है? वहीं इस बीच मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नाम उछाले जाने लगे हैं, जहां आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो वहीं शिवसेना (यूबीटी) गुट ने उद्धव ठाकरे को पीएम का चेहरा बताया है.

‘अरविंद केजरीवाल बने पीएम पद के उम्मीदवार’

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बयान से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कहीं. AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनें. इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे कम महंगाई है. यहां मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा है. मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा – फिर भी सरप्लस बजट पेश किया गया है. वह लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और एक चुनौती के रूप में उभरते हैं…’

#WATCH | Lucknow: “Priyanka Kakkar (AAP’s Spokesperson) should say that for Arvind Kejriwal and as a member of Samajwadi Party, I would say that Akhilesh Yadav should be the face of the Prime Minister. The decision on PM will be taken by the leaders of the INDIA alliance. Rest we… https://t.co/C5WBzzWUUk pic.twitter.com/H4tJG4kdTI

— ANI (@ANI) August 30, 2023