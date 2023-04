नई दिल्‍ली: द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर खर्च क‍िए गए 45 करोड़ रुपये का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कोरोना महामारी के दौरान सीएम आवास पर खर्च की गई यह रकम अब आम आदमी पार्टी के ल‍िए गले की फांस बनती जा रही है. इस मामले ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घर बैठे ब‍िठाए एक ज्‍वलंत मुद्दा दे द‍िया है. इस मुद्दे को लेकर अब भाजपा सीएम अरव‍िंद केजरीवाल से उनसे नैत‍िकता के आधार पर इस्‍तीफा देने की मांग कर रही है. इस पर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) भी बचाव मुद्रा में आ गई. आप नेता इसको स‍िर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्‍यान भटकाने की बात कह रहे हैं. दोनों दलों के बीच इस मामले पर वॉकयुद्ध भी शुरू हो गया है. उधर, कांग्रेस भी आप के मुख‍िया केजरीवाल पर न‍िशाना साधने में पीछे नहीं है.

एनडीटीवी में प्रकाशित र‍िपोर्ट के मुताब‍िक बीजेपी दावा कर रही है क‍ि सीएम अरव‍िंद केजरीवाल ने अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास (CM Residency Renovation Case) के ‘सौंदर्यीकरण’ पर करीब 45 करोड़ रुपये की राश‍ि खर्च की है. जनता के खून पसीने की कमाई को पानी में बहाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से ‘नैतिकता’ के आधार पर इस्‍तीफा मांगा है. बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्‍यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए यह विवाद खड़ा किया गया है. उन्होंने कहा क‍ि खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपये से अपने लिए घर बनवा रहे हैं, जिस घर में वह अभी रह रहे हैं, उसके जीर्णोद्धार पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

भाजपा का आरोप यह है क‍ि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपये की यह राश‍ि मरम्‍मत कार्यों पर उस समय खर्च की गई जब दिल्ली कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चपेट में थी. उस समय ब‍िना सोचे समझे इस राश‍ि को मंजूरी दी गई थी.

An amount worth Rs. 45 crore has been spent for the renovation of Maharaj’s (Kejriwal’s) palace.

The palace has been beautified with the curtains worth Rs 8 lakh each.

Ironically, the people who came hanging in autos for taking oath, who used to deny taking car, taking house… pic.twitter.com/UyR208Xtkt

— BJP (@BJP4India) April 26, 2023