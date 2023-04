VIDEO: असम पहुंचे अरविंद केजरीवाल, CM हिमंत शर्मा पर 'चाय और लंच' के न्योता के बहाने पलटवार

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी देने के कुछ दिन बाद केजरीवाल रविवार को गुवाहाटी पहुंचे और शर्मा को अपने आवास पर चाय और दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया. इस दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया केजरीवाल ने कहा कि शर्मा का इस तरह से धमकी देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता. गौरतलब है कि शर्मा ने शुक्रवार को केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी.

असम के मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘क्या देश में कहीं भी मेरे खिलाफ कोई प्राथमिकी या मामला है? मैं उन पर मुकदमा करना चाहता था लेकिन एक कायर की तरह उन्होंने विधानसभा के अंदर बात की.’ उन्होंने कहा, ‘केजरीवाल दो अप्रैल को यहां आएं और कहें कि मैं भ्रष्ट हूं. अगले ही दिन मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करूंगा जैसा कि मैंने (आप नेता) मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया है.’ केजरीवाल ने कथित तौर पर दिल्ली विधानसभा में कहा था कि शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं.

#WATCH | Assam: Himanta Biswa Sarma is threatening to put me in jail. He became CM but hasn’t learned Assam’s culture. People of Assam aren’t like that…They offer tea to their guest. People of Assam don’t send their guest to jail…: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/vPLLM1N040

