Vaccination in Delhi: टीकाकरण में दिल्ली को मिली बड़ी कामयाबी, 100% लोगों को लगी पहली डोज

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जारी लड़ाई और तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने वैक्सीनेशन (Vaccination in Delhi) में बड़ी उपलब्धि हांसिल की है. दिल्ली में अब पात्र 100 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) की पहली खुराक लग चुकी है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने ट्वीट करके दी. उन्होंने कहा राजधानी के पात्र 148.33 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है.

कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान में इस उपबल्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, जिलों के जिलाधिकारियों, एएनएम, शिक्षक और सभी दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान में अपना योगदान दिया उनका धन्यवाद किया. सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात 8 बजे तक 1,48,27,546 पात्र लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है.

👏👏Delhi completes first dose to 100% eligible people – 148.33 lakh

Salute to Doctors, ANMs, Teachers, ASHAs, CDVs and all other Frontline workers. Congratulations to DMs, CDMOs, DIOs and all district functionaries

