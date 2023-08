'अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए PM कैंडिडेट', INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले AAP ने जताई इच्छा

नई दिल्ली: ‘इंडिया गठबंधन’ की अगल बैठक 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है. उससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से अपने संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में पेश करने की इच्छा जताई गई है. आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनें.’

AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के सुझाव के पीछे तर्क दिया, ‘इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे कम महंगाई है. यहां मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा है. मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा है. फिर भी एक सरप्लस बजट पेश किया गया है. वह लोगों के मुद्दों को उठाते हैं और सत्ताधारी दल के लिए एक चुनौती के रूप में उभरे हैं.’

इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में शामिल होने के लिए 31 अगस्त को समान विचारधारा वाले दलों के नेता देश की आर्थिक राजधानी में जुटेंगे. शाम 6 से 6:30 बजे तक सभी गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद एक अनौपचारिक बैठक ​होगी. रात आठ बजे डिनर का आयोजन रखा गया है, जिसकी मेजबानी शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे. अगले दिन यानी 1 सितंबर को औपचारिक बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का लोगो जारी किया जा सकता है. यह भी उम्मीद है कि कुछ और क्षेत्रीय राजनीतिक दल मुंबई में 26-पार्टियों के विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे.

#WATCH | AAP’s Chief National Spokesperson Priyanka Kakkar says, “If you ask me, I would want Arvind Kejriwal to be the Prime Ministerial candidate. Even in such back-breaking inflation, the national capital Delhi has the lowest inflation. There is free water, free education,… pic.twitter.com/vMUquowQU6

