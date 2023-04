ट्रेन किराए में छूट पर PM मोदी को अरविंद केजरीवाल का एक और खत, कहा- ...तो गरीब नहीं हो जाएगी आपकी सरकार

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को एक चिट्ठी लिखी है. दरअसल ट्रेन के किराए में बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाली छूट कोरोना महामारी के दौरान समाप्त कर दी गई थी. और इसको समाप्त किए हुए काफी समय बीत गया है. ऐसे में एक बार फिर से बुजुर्ग नागरिकों को मिलने वाले छूट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है. इसी मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा, ‘देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल रही थी. इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था. आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.’ उन्होंने अपने पत्र में लिखा ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि इसे फिर से बहाल करें.

Delhi CM Arvind Kejriwal writes a letter to PM Modi regarding giving concessions to senior citizens regarding the resumption of concession given to senior citizens in rail travel. pic.twitter.com/yosq83yajd

— ANI (@ANI) April 3, 2023