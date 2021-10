OPINION: कश्मीर में जारी जिहादी गतिविधि और टाइम्स मैगजीन का हिंदुओं पर एक और हमला

(अभिजीत मजूमदार)

नई दिल्ली. श्रीनगर के लालबाजार में वीरेंद्र पासवान का शव पड़ा हुआ है, पास ही उनका पानीपुरी का स्टाल है, जो एक अकेला गवाह के रूप में खड़ा है. उनके चेहरे पर कोविड से बचाव के लिए मास्क मौजूद है. बिहार के भागलपुर से आने वाले इस प्रवासी के शरीर में कोरोना वायरस तो नहीं प्रवेश कर सका, लेकिन आतंकियों की गोलियों ने यह काम कर दिया. इससे कुछ ही घंटों पहले श्रीनगर की मशहूर बिंदरू मेडिकल शॉप के माखनलाल बिंदरू को गोली मार दी गई. यही हाल बांदीपोरा में स्थानीय सूमो ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन का भी हुआ.

यह हिंसा की अचानक आई लहर थी, लेकिन चूंकि यह कश्मीर था इसलिए बात ज्यादा हैरानी की नहीं थी. जिन लोगों ने यह सोचा कि 90 के दशक में हुई कश्मीरी पंडितों की जातीय सफाई दोबारा नहीं होगी और यहां तक कि मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे लोग साफ तौर पर गलत थे या झूठ बोल रहे थे. जिहाद कभी भी शांत नहीं होता.

जैसा कि बीजेपी के ‘नरम’ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आतंकवाद और अलगाववाद कभी भी कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत को लेकर नहीं था. ‘धर्मनिरपेक्ष’ टिप्पणीकार ने इस बात को आगे बढ़ाया. यह हमेशा से दार-उल-इस्लाम को स्थापित करने या इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने और हिंदू बहुसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र से अलग होने के बारे में था.

हाल ही में बहा खून कई गवाहियां देता है. सबसे पहला तो इस्लामियों के बीच बढ़ती असुरक्षा है कि अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर का विशेष दर्ज खत्म करना और एक उदारवादी शासन ने जनसांख्यिकीय को संतुलित करना शुरू कर दिया है, जो अब तक पूरी तरह से भेदभाव वाले कानूनों के सहारे मुसलमान बहुसंख्यकों की ओर झुका हुआ था. 2019 में दर्जा बदलने के बाद से अनुमानित तौर पर 15 लाख से ज्यादा लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफेक्ट हासिल किए हैं. यह इस्लामियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं की चिंता का कारण बना हुआ है.

आतंक बढ़ने का दूसरा बढ़ा कारण पाकिस्तान के ISI की प्रॉक्सी तालिबान की अफगानिस्तान में जीत हो सकती है. उम्मीद की जा रही थी कि इससे उत्साहित पाकिस्तान क्षेत्र और खासतौर से भारत में अपने नापाक कामों में इजाफा कर सकता है. लेकिन जैसे ही यह खून खराबा सामने आता है, तो कई अग्रणी पश्चिम मीडिया हिंदूफोबिक स्तंभकारों को झूठ फैलाने के लिए जगह देना जारी रखता है. हाल ही में एक संदेह तैयार करने वाला शीर्षक सामने आया: क्या भारत मुस्लिम-विरोधी नरसंहार की ओर बढ़ रहा है (Is India headed for an anti-Muslim genocide?). पूरे लेख का सार असम में पुलिस फायरिंग में हुई हिंसक प्रदर्शनकारियों की मौत के जरिए ‘नरसंहार’ का अनुमान है. साथ ही इसमें कई एक तरफा अटकलें भी शामिल हैं.

लेख में कहा गया है कि ‘हिंदू खतरे में हैं’ यह दक्षिण पंथी वाक्य है, जिसकी गूंज आज गहराई में सुनाई देती है. आगे कहा गया, ‘इसके परिणामस्वरूप कई हिंदुओं को यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या उसके मुस्लिम हैं. 2014 में मोदी के सत्ता संभालने से पहले ज्यादातर नागरिकों को लगता था कि उनकी मुख्य चिंता गरीबी, नाकाफी आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार है.’

किसी भी बड़े हिंदुत्व नेता ने यह भी कहा कि ‘हिंदू खतरे में हैं.’ हालांकि, इन्हीं सटीक शब्दों का इस्तेमाल उन इस्लामियों की तरफ से बार-बार किया गया है, जो भारत के खूनी अलगाव के प्रमुख रहे. इसके बाद भी ऐसे ही शब्दों का उपयोग जारी रहा. लेखक इस बात का जिक्र नहीं कर सके कि ‘इस्लाम खतरे में है’, यह आह्वान दशकों से जिहादियों को एकजुट कर रहा है.

साथ ही लेखक ने यह भी नहीं समझाया कि क्यों भारतीयों की ‘प्रमुख चिंताएं गरीबी, अपर्याप्त आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार थे.’, क्यों 1947 में भारत के आजाद होने के बाद ही 50 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए. कश्मीर, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और केरल जैसे राज्यों में इस्लामी हिंसा, जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के प्रति नफरत का कोई जिक्र नहीं किया गया.

पहचान की राजनीति ही पहचान की राजनीति को तैयार करती है. पाखंड और सच्चाई को छिपाया जाना गुस्से को तैयार करता है, जो तेजी से बदलाव का कारण बनता है. उस बदलाव के लिए पक्षपाती ऑप-ऐड लेखकों और विचारधारा की कठपुतलियां श्रेय का दावा कर सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है कि ऐसा नहीं करना चाहेंगे.

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. इस लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं.