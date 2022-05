भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, अगर ऐसा होता तो बाबरी और ज्ञानवापी में ये नहीं होता: ओवैसी

नई दिल्ली: ऑल इंडिया अजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi ) ने बाबरी (Babri Masjid) और ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के नाम पर एक बार फिर से मुस्लिम कॉर्ड खेलने की कोशिश की है. हैदराबाद में पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे. पार्टी के इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से भी विधायक पहुंचे थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए औवैसी ने तीखे बोल बोले और कहा भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था अगर ऐसा होता तो जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ और जो आज ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हो रहा है वह नहीं होता.

इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मुस्लिमों की कम संख्या को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय कभी भी देश के शासन को नहीं बदल सकता. अगर यह संभव होता तो बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का जो आदेश आया वह कभी नहीं आता और अब हमारे सामने ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने आ गया.

#WATCH | This country never had & will never have any Muslim vote bank…If we could change govt why such less Muslim representation in Indian Parliament? If we could change govt then instead of Babri Masjid… Now Gyanvapi issue has cropped up: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/g4tN2relHi

— ANI (@ANI) May 14, 2022