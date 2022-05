भीषण चक्रवात 'असानी' रास्ता बदलकर आंध्र की तरफ बढ़ा, तेज हवाओं के साथ देने लगा दस्तक

नई दिल्लीः बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान असानी अब रास्ता बदलकर आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब वहां पर असानी से तबाही की आशंका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि असानी बुधवार सुबह काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराएगा. इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. भारी बारिश हो सकती है. खबर लिखे जाने तक चक्रवात असानी के असर से काकीनाडा में तेज़ हवाएं चलनी शुरु हो गई थीं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं.

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तीन जिले- ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदवरी और यनम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. कहा गया है कि बुधवार सुबह 8.30 बजे के बाद यहां पर तूफानी हवाएं चल सकती हैं और भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 55 से 65 किमी प्रति घंटे तक होगी. कहीं-कहीं पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. मौसम विभाग ने तीन अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, ये हैं- श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम. यहां पर भी बुधवार सुबह 8.30 बजे के बाद भारी से बहुत भारी बारिश और 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने के आसार हैं. ये स्थिति 12 मई की सुबह तक रहने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के आखिरी अपडेट में बताया गया कि असानी तूफान पिछले 6 घंटे से 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. इसके बुधवार सुबह उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी होते हुए मध्य पश्चिम में आंध्र प्रदेश तट पहुंचने की संभावना है. उसके बाद बहुत मुमकिन है कि ये एक बार फिर से अपना रास्ता बदलेगा और मछलीपटनम, नरसापुर, यनम, काकानीडा, टूनी और विशाखापट्टनम तट के किनारे चलते हुए धीरे-धीरे उत्तर और उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ेगा. बुधवार शाम को इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य-पश्चिम में आंध्र प्रदेश के उत्तर में पहुंचने की संभावना है. फिर ये खाड़ी में उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ेगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार दोपहर तक असानी की भीषणता कम होना शुरू हो जाएगी और 12 मई को ये गहरे दवाब के क्षेत्र में बदल जाएगा.

SCS ASANI lay centered at 2330 hrs IST, near lat 15.5°N & long 81.6°E, about 90 km south-southeast of Machilipatnam. It is very likely to move nearly northwestwards and reach Westcentral Bay of Bengal close to Andhra Pradesh coast by 11th morning. pic.twitter.com/oOoBVLZXyP

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 10, 2022