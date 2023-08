नई दिल्ली. न्यूज18 राइजिंग इंडिया-शी शक्ति (News18 Rising India She Shakti ) के मंच पर प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया. महान गायिका को संगीत के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए यह सम्मान मिला. दिल्ली के होटल ताज पैलेस में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालीं महिलाओं को सम्मानित करने के लिए न्यूज18 इंडिया का मंच सजाया गया है. आशा भोंसले ने कहा, ‘बचपन में मैं केवल खेलना और खाना चाहती थी. मैं कभी गाना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैंने गाना शुरू किया और फिर गाती रही.’

न्यूज़18 राइजिंग इंडिया के शी शक्ति कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका आशा भोंसले ने कहा, ‘बचपन से ही हम दोनों की आवाज़ एक जैसी थी. अगर मैं उनकी (लता मंगेशकर की) शैली में गा रही होती, तो कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता. इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी लता दी की नकल नहीं करूंगी; लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मुझमें कोई अहंकार नहीं है.’

President Murmu (@rashtrapatibhvn) requests @ashabhosle to sing her favourite songs at #News18RisingIndia‘s #SheShakti. Asha Bhosle sings President Murmu’s favourite song instead. This happens next! WATCH#WomenEmpowerment #WomenPower | @Quess_Corp pic.twitter.com/p4ZFnJnvb3

— News18 (@CNNnews18) August 11, 2023