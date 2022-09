गहलोत ने सोनिया गांधी को लिखी थी सीक्रेट चिट्ठी! 102 Vs SP+18 का क्या है मतलब?

नई दिल्ली. एक ओर तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की कवायद चल रही है. अशोक गेहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है. सचिन पायलट को सीएम पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है. लेकिन, इसी बीच अशोक गेहलोत की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी सामने आई है. इस चिट्ठी में अशोक गेहलोत के एक नए दांव का खुलासा हुआ है.

दरअसल मलयाला मनोरमा फोटोग्राफर जे सुरेश द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर को देखने से कई राजों का खुलासा होने की बात भी सामने आ रही है. तस्वीर में गहलोत के छोटे प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट के खिलाफ एक तरह के आरोपपत्र का खुलासा हुआ है. उन्होंने सचिन पायलट पर भाजपा के साथ मिलीभगत करके राज्य में कांग्रेस सरकार को राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में “उखाड़ने” का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जिसने ₹ 10 से 50 करोड़ की पेशकश करके विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी. गहलोत ने सोनिया गांधी को अपना मामला शुरू करने की योजना बनाते हुए कहा, जो हुआ बहुत दुख है, मैं भी बहुत आहत हूं.

The leaked letter of Ashok Gehlot to Sonia Gandhi.

(Whatever has happened bad has happened, I am also very hurt, apart from SP, CP, Govind and 102 are also written.) pic.twitter.com/gksaFupgtl

