जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया आदिवासी महिलाओं संग डांस, देखें वीडियो

भुवनेश्वर. जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को ओडिशा के एक गांव में डांस करते नजर आए. अपनी यात्रा के दौरान वे ओडिशा के पयाकुट गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ पारंपरिक नृत्य किया. इसका वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, ‘ओडिशा के पयाकुट गांव में स्थानीय लोक नर्तकियों (Local Folk Dancers) के साथ डांस स्टेप्स को मिलाने की कोशिश करते हुए.’

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ की शुरुआत की थी और राज्य को अपनी ‘कर्मभूमि’ बताया था. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ नौकरशाह से राजनीतिज्ञ बने वैष्णव विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीते गुरुवार से राज्य में चार दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की है.

Folk Dance! Happiness! Memories!

Trying to match the dance steps with local folk dancers at Payakut Village in Odisha.@BJP4Odisha#JanAshirwadYatra pic.twitter.com/mwda49D566

