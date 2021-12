नीति आयोग के सदस्य से पूछा, चुनावी रैली में टूट रही कोरोना गाइडलाइन, जवाब मिला- ये हमारा काम...

नई दिल्‍ली. चुनावी रैलियों में कोविड नियमों का पालन संबंधी विषय पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल (Dr VK Paul) ने कहा है कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है. इस मुद्दे को उठाने के ‍लिए यह सही मंच नहीं है. डॉ पॉल, नीति आयोग में स्वास्थ्य और पोषण वर्टिकलों का नेतृत्व करते हैं.

#WATCH | On violation of COVID rules in political rallies amid rising infections, Niti Aayog Member (Health) Dr. VK Paul says, “It is in the domain of the Election Commission and it is not the right forum to take up this issue.” pic.twitter.com/GnfW50Srup

— ANI (@ANI) December 30, 2021