असम: दीमा हसाओ में भारी बारिश से बह गई सड़क, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, हजारों प्रभावित

गुवाहाटी. असम में लगातार हो रही बारिश के कारण दीमा हसाओ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. असानी चक्रवात के आने के बाद से असम में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है. बारिश और जलभराव से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार दीमा हसाओ में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई रिहायशी तथा वाणिज्यिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

एक अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के कारण जिले में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे माईबांग और माहूर के बीच रेल मार्ग प्रभावित हुए हैं. ट्रेनें देरी से चल रही हैं. इसके अलावा पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग-बदरपुर खंड में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. रेलवे के मुताबिक लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग-बदरपुर खंड में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

#WATCH Torrential rains washed away a portion of a road in the Haflong area in Assam’s Dima Hasao district pic.twitter.com/SLZdo1O07B

— ANI (@ANI) May 15, 2022