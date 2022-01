वारंगल में बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा- औरंगजेब और बाबर की तरह ओवैसी का नाम भी मिट जाएगा

नई दिल्ली: पांच राज्यों के चुनावी माहौल के बीच असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) आज तेलंगाना पहुंचे. तेलंगाना (Telangana) पहुंचने से पहले वे हैदराबाद (Hyderabad) पहुंचे थे जहां तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष श्री बांदी संजय कुमार ने उनका स्वागत किया. इस बात की जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके दी.

सीएम सरमा ने तेलंगाना के वारंगल जिले पहुंच कर एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने एणआईएम अप्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गाय और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है ठीक उसी तरह यहां भी निजाम का नाम और ओवैसी का नाम मिट जाएगा…वह दिन ज्यादा दूर नहीं.

#WATCH | The way Article 370 was scrapped, Ram Mandir’s construction began…here also Nizam’s name, Owaisi’s name will be written off…that day is not very far: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Warangal, Telangana pic.twitter.com/RfaI5sMicZ

भाजपा नेता ने कहा कि जब भी कोई तानाशाह मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश के सामने एक आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और इससे बचने के लिए हमें लड़ते रहना होगा. उन्होंने कहा कि एक दिन हमारी लड़ाई का फल मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप एक नए तेलंगाना का निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि यहां किसी भी तरह से तानाशाही नहीं चलेगी.

#WATCH | Whenever a dictator becomes CM or PM, an emergency-like situation arises in the country… We have to keep fighting & it will result in the creation of a new Telangana. Dictatorship will not work here: Assam CM & BJP leader HB Sarma addressing party workers in Warangal pic.twitter.com/MRZ7TTgpaC

