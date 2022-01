कोई राजा-महाराज आ रहा है क्या? ट्रैफिक रोकने को लेकर DC पर भड़के असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को नागांव जिले की अपनी यात्रा के दौरान यातायात रोकने के लिए जिला कलेक्टर (डीसी) को फटकार लगाई. ट्रैफिक रोकने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर गुमोथागांव के पास काफी जाम लग गया था.

इस घटना के बारे में बोलते हुए सीएम हिमंत सरमा ने कहा, “मैंने अपनी यात्रा के दौरान लोगों के लिए असुविधा पैदा न करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यातायात रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. 15 मिनट से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल थे. यह वीआईपी संस्कृति आज के असम में स्वीकार्य नहीं है.”

#WATCH Assam CM Himanta Biswa Sarma reprimands DC Nagaon for traffic jam near Gumothagaon on National Highway 37.

He was in the area to lay the foundation stone of a road, earlier today. pic.twitter.com/nXBEXxpu6k

