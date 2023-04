VIDEO: 'अडाणी' ट्वीट को लेकर राहुल गांधी पर बरसे असम के CM हिमंत बिस्वा, करेंगे मानहानि का मुकदमा

गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने रविवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ अडाणी समूह से जुड़े एक ट्वीट को लेकर मानहानि का मामला दायर करेंगे. शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मानहानि का मामला 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुवाहाटी दौरे के बाद दायर किया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी ने जो कुछ भी ट्वीट किया है, वह अपमानजनक है. प्रधानमंत्री के राज्य से रवाना होने के बाद हम जवाब देंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से मानहानि का मामला गुवाहाटी में दायर किया जाएगा.’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में पार्टी छोड़ने वाले कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा था कि अडाणी मामले पर सच्चाई छिपाने के लिए रोजाना ध्यान भटकाया जा रहा है.

#WATCH | Whatever Rahul Gandhi has tweeted is a defamatory tweet, once PM Modi goes back from Assam there will be a defamatory case filed against him after April 14th… I am still waiting for the invitation from Arvind Kejriwal: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/g5UFSpdAsr

— ANI (@ANI) April 9, 2023