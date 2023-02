जब असम के DGP ने IPS बेटी को किया सैल्यूट! VIDEO शेयर कर बोले-मेरे पास शब्द नहीं

अपने बच्चों को करियर में ऊंचाई तक पहुंचते देखना हर मां-बाप का सपना होता है. हर माता-पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में उस मुकाम को हासिल करे जो वो न कर सके हैं. अपने बच्चों को सफल होता देख माता-पिता का सीना गर्व से भर जाता है. असम के डीजीपी ने ऐसा ही सपना साकार होने पर उस क्षण को बेहद खूबसूरती से जाहिर किया.

असम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बेहद ही खूबसूरत और यादगार लम्हे को लेकर ट्वीट किया है. इसमें उनकी बेटी आईपीएस ऐश्वर्या सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी से पास आउट हो रही हैं और दोनों एक दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं.

इस लम्हे को लेकर डीजीपी सिंह ने लिखा है, मेरे पास शब्द नहीं हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी से पास आउट होने पर बेटी से सैल्यूट मिला.

Words fail me. Received the salute from daughter @aishwarya_ips as she passed out of @svpnpahyd today. Picture courtesy @lrbishnoiips pic.twitter.com/aeHoj9msYG

