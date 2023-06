गुवाहाटी: ‘दिया तले अंधेरा’ यह कहावत असम पुलिस पर सटीक बैठती है. सोचिए जहां थाने में वांटेड अपराधियों के फोटो लगे होते हैं, वहां किसी पुलिसवाले का भी फोटो लगा हो. जो पुलिस वाले दिन रात खुंखार अपराधियों की खोज में रहते हों, वह अपने ही किसी साथी को खोज रहे हों. अपने ही पुलिस अधिकारी पर इनाम की घोषणा की जा रही हो. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन है पूरी तरह से सच.

असम पुलिस का एक इन्सपेक्टर जो अब बर्खास्त है. उस पर नालबाड़ी जिले के एक पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के अश्लील फोटो निकालने का आरोप है. अब वह फरार है और राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है.

ट्वीट करके पुलिस महानिदेशक ने जाहिर की हताशा

पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कल रात ट्विटर पर “हताश” इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की घोषणा की. उन्होंनें ट्वीट किया कि, ‘जब हमने एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में पुलिस सेवा में प्रवेश किया, तो हमें हमेशा सिखाया गया कि पुलिस स्टेशन सभी पुलिस कर्मियों के लिए एक मंदिर है और नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित शरणस्थली, आज मैं इस तरह की घटनाओं के बाद बहुत निराश और हताश हूं.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘मामले के दुर्लभ या दुर्लभतम होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद, और असम के पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख के रूप में मौजूदा कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए, मैंने असम पुलिस के इंस्पेक्टर (यूबी) बिमान रॉय को बर्खास्त करने का फैसला किया है. इसके पहले उन्होंनें पुलिस इन्सपेक्टर रॉय की फरारी के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की थी.

Reference taking of objectionable photo of a young girl at Ghograpar PS – Inspector (now under suspension) Biman Roy , former OC Ghograpar PS of Nalbari DEF is prime suspect in Nalbari PS Case No. 287/23 U/S- 354(B)/509 IPC

R/W Sec. 12/14(1) of POCSO Act. He is absconding. Anyone… pic.twitter.com/zRmWrNCT7V

