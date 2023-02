VIDEO: असम के जोरहाट चौक बाजार में भीषण आग, 150 दुकानें जलकर खाक, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर

जोरहाट (असम). असम में जोरहाट जिले के एक बाजार में बृहस्पतिवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 150 दुकानें जलकर खाक हो गईं. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि जोरहाट शहर में स्थित चौक बाजार में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां लगी हुई हैं.

पुलिस के अनुसार दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है क्योंकि सभी दुकानें बंद थीं और मालिक और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गये थे. उन्होंने कहा कि आग में नष्ट हुई ज्यादातर दुकानें कपड़े और किराना की थीं.

#WATCH | Assam: Fire breaks out at Jorhat’s Chowk Bazaar. Several fire tenders have reached the spot. The fire started at a cloth shop near the main gate of the market. Further details awaited. pic.twitter.com/5nG48kDiVq

