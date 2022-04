NRC आवेदकों को आधार कार्ड देने के लिए SC जाएगी असम सरकार, 27 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली. असम सरकार राष्ट्रीय नागिरक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर रह गए करीब 27 लाख से अधिक लोगों को आधार कार्ड प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल करेगी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार की शाम को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया- ‘एसओपी के पैरा 9 में छूट के लिए और एनआरसी आवेदकों को आधार कार्ड प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल करने की मंजूरी दी गई है. इससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, छात्रों, पेंशनभोगियों और नौकरी की चाह रखने वालों के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है.’

राज्य में एनआरसी को अपडेट करने के लिए दावों और आपत्तियों के दौरान राज्य में 27 लाख से अधिक एनआरसी आवेदकों ने अपने बायोमेट्रिक्स जमा किए थे. इनमें से 19 लाख नाम 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित एनआरसी के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं थे, और इन लोगों को अब आधार बनाने में समस्या हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण उनके बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दिया गया है.

In today’s #AssamCabinet, we approved subsidy for power consumers, filing of affidavit in SC to help NRC applicants avail Aadhaar, release of AMFIRS funds, land reforms, the new CM Scheme for Public Emergency & Assam State Bridge Infrastructure Project, among others. pic.twitter.com/6BQ0NNKotY

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 20, 2022