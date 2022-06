असम: भारी बारिश से पानी-पानी हुआ NH-37, सड़क पर तैरती नजर आई कार, देखिए वीडियो  

गुवाहाटी. भारी बारिश के चलते असम-मेघालय सीमा से लगे जोराबट क्षेत्र से गुजरने वाली NH-37 पर भारी जलजमाव हो गया है. खबरों के मुताबिक, इस हाइवे पर घुटने से भी ज्यादा पानी भर गया है. कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं. भारी बारिश की वजह से इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गौरतलब है कि गर्मी के महीने में भी यहां पर भारी जलजमाव हो गया था, क्योंकि इस क्षेत्र की संरचना ही ऐसी है कि अगर पहाड़ियों पर बारिश होती है, तो वह सारा पानी जोराबट की तरफ आ जाता है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आप NH-37 पर भारी जलजमाव को देख सकते हैं. भारी बारिश की वजह से सड़क नदी में तब्दील हो गई है. एक सफेद रंग की कार पानी में तैरती नजर आ रही है. हांलाकि वीडियो देखकर यह पता नहीं चल पा रहा है कि उस कार के अंदर कोई है या नहीं. मगर वीडियो में लोगों की तेज आवाज जरूर सुनाई दे रही है.

#WATCH | Heavy rainfall triggers waterlogging at NH-37 at Jorabat area, outskirts of Guwahati along the Assam-Meghalaya border pic.twitter.com/sIKQsW7xQM

— ANI (@ANI) June 3, 2022