सिक्कों से भरी बोरी के साथ स्कूटर खरीदने पहुंचा शख्स, गिनने में स्टाफ के छूट गए पसीने... देखें VIDEO

नई दिल्ली. असम (Assam) के दारंग जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यहां लोग तब सन्न रह गए जब एक शख्स सिक्कों से भरी बोरी के साथ स्कूटर (Scooter) खरीदने पहुंचा. शख्स का नाम सैदुल हक (Md Saidul Hoque) है और वह दारंग जिले के सिफाझार इलाके का रहने वाला है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह सिक्कों से भरी बोरी के साथ शोरूम में बेधड़क घुस गए. शो रूम में मौजूद स्टाफ भी उन्हें देख कर चौंक गया.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सैदुल हक बोरी में 5 रुपये और 10 रुपये के सैकड़ों सिक्के लेकर स्कूटर खरीदने पहुंचे थे. सैदुल ने कहा, ‘मैं बड़गांव इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाता हूं. मेरा सपना था कि मैं एक स्कूटर खरीदूं. मैं 5 से 6 साल से सिक्के जुटा रहा था. मेरा सपना पूरा हो गया है. मुझे कामयाबी मिल गई है. मैं सच में बहुत खुश हूं.’

#WATCH | Assam: Md Saidul Hoque, a resident of the Sipajhar area in Darrang district purchased a scooter with a sack full of coins he saved. pic.twitter.com/ePU69SHYZO

