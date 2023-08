शिवसागर. आपने अक्‍सर फ‍िल्‍मों में देखा और सुना होगा क‍ि किसी को ‘एक द‍िन का मुख्‍यमंत्री’ या ‘एक द‍िन का आईएएस/आईपीएस’ अध‍िकारी बनाया गया. लेक‍िन इस तरह का एक वास्‍तव‍िक मामला भी सामने आया है. उत्‍तर-पूर्व राज्‍यों में से चाय के बागानों के ल‍िए मशहूर असम राज्‍य का श‍िवसागर ज‍िला (Sivasagar District) है, ज‍िसके ड‍िस्‍ट्र‍िक्‍ट कम‍िश्‍नर (Deputy Commissioner) के पद पर एक द‍िन के ल‍िए 10वीं कक्षा के छात्र भाग्यदीप राजगढ़ को ब‍िठाया गया. असम में पहली बार दूरदराज के एक इलाके के 10वीं कक्षा के किसी छात्र को एक दिन के लिए शिवसागर का जिला उपायुक्‍त बनाया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताब‍िक शिवसागर के जिला उपायुक्‍त आदित्य विक्रम यादव ने एक योजना के तहत ‘बोकोटा नेमुगुरी ड्यूरिटिंग टी गार्डन’ के भाग्यदीप राजगढ़ को चुना. जिला उपायुक्‍त भाग्यदीप के घर गए और उसे यहां लेकर आए, जहां उसने सोमवार को जिला विकास समिति (DDC) की दिनभर की बैठक में भाग लिया.

शि‍वसागर डीसी यादव ने पत्रकारों को बताया कि बोकोटा बोरबम हाई स्कूल के 16 वर्षीय छात्र भाग्यदीप को ‘आरोहण’ कार्यक्रम के तहत चुना गया. इस पहल के तहत दूरदराज के ग्रामीण और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानकर उनके शैक्षणिक करियर में उन्हें मदद दी जाती है.

उन्होंने कहा क‍ि हम छात्रों को आकांक्षा रखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वे पेशेवर पाठ्यक्रम अपना सकें और डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सेवकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बना सकें.

यादव ने कहा कि भाग्यदीप एक प्रतिभाशाली लड़का है, जो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है.

Bhagyadeep Rajgarh, a promising student of Class 10 belonging to Deoriting Tea Estate in the remote Bokota area of Sivasagar district was designated as Honorary District Commissioner of Sivasagar district for a day on 31.7.2023. ⁦@CMOfficeAssam⁩ ⁦@ranojpeguassam⁩ pic.twitter.com/Yd7rfEb8rq

— District Commissioner, Sivasagar (@dc_sivasagar) August 1, 2023