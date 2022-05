असम में बवंडर: चक्रवात से पहले बारपेटा जिले में दिखा टॉरनेडो, लोगों ने कैमरे में कैद किया VIDEO

गुवाहाटी/निलॉय भट्टाचार्जी. असम के बारपेटा जिले में शनिवार को कम तीव्रता का बवंडर आया, जिसने यहां निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया. उन्होंने अपने-अपने स्मार्टफोन कैमरों में इस दुर्लभ मौसम की घटना को कैद किया. अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है. ईस्टमोजो ने गुवाहाटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक संजय ओ’नील शॉ के हवाले से कहा, “शनिवार को असम के बारपेटा के चेंगा जिले में एक कम तीव्रता वाला बवंडर आया, लेकिन यह एक चक्रवात नहीं है.”

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले सप्ताह की शुरुआत तक आंध्र प्रदेश-ओडिशा के समुद्र तट तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में मौसम प्रणाली के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और शनिवार तक दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है. यह रविवार शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है.

In the eye of the Tornado.

This one is in Senga of Barpeta district of Assam. pic.twitter.com/KVJHgSe0h5

— Niloy (@Niloy44376362) May 7, 2022