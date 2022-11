हरियाणा के आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में 70 प्रतिशत से अधिक हुआ मतदान, महाराष्ट्र में सबसे कम हुई वोटिंग

महाराष्ट्र: अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटरों की कतार देखने को मिल रही है. राजर्श्री शाहू महाराज स्कूल में बूथ नंबर 205 पर वोटरों की कतार दिख रही है.

Maharashtra | People queue up to cast their votes for #AndheriEastBypoll; visuals from polling booth no. 205, Rajarshi Shahu Maharaj School

Voting is underway for assembly by-elections in seven vacant seats across six states. pic.twitter.com/ujACumKywb

— ANI (@ANI) November 3, 2022