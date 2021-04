Assembly Elections 2021 Live: बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान शुरू, नंदीग्राम में मतदाताओं की लंबी कतार

पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नंदीग्राम में मतदान केंद्र संख्या 110 के बाहर मतदाताओं की कतार लगी हुई है

West Bengal: Voters queue outside polling booth number 110 in Nandigram, as the second phase of voting for Assembly elections gets underway pic.twitter.com/DFH5iSppEU