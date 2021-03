Live: शुवेंदु अधिकारी ने कहा- TMC में सिर्फ दीदी-भतीजा ही बोलने के लिए आजाद, नंदीग्राम में बीजेपी की जीत निश्चित

एक मार्च 1953 में पैदा हुए एम के स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK के दिग्गज नेता एम. करूणानिधि के बेटे हैं. हालांकि वह एम. करुणानिधि की दूसरी पत्नी दयालु अम्मल से जन्में हैं. शुरू से ही दंबग छवि रखने वाले एम के स्टालिन आज DMK के सर्वेसर्वा हैं, पार्टी में वही होता है जो वह कहते हैं.

Thanga Tamilselvan to contest against Dy CM O Panneerselvam. Udhayanidhi Stalin to contest from Chepauk. I'll contest from Kolathur. T Sampathkumar to contest against CM Palaniswami in Edappadi. DMK Gen Secy Durai Murugan to contest from Katpadi: DMK chief#TamilNaduElections pic.twitter.com/GadKe7XOKv