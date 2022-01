Assembly election 2022: 6-8 चरणों में हो सकते हैं यूपी में चुनाव, जानें चुनाव संबंधी बड़े अपडेट्स

UP में 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं मतदान, दोपहर 3.30 बजे होगी ECI की PC

नई दिल्ली. पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव (Five states assembly election 2022) का ऐलान चुनाव आयोग आज करेगा. इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा (UP assembly election) का चुनाव 6 से 8 चरण में पूरा कराए जाएंगे. दूसरी ओर पंजाब (Punjab assembly election) में दो से तीन चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. चुनाव आयोग के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मणिपुर (Manipur assembly election) में दो चरण में मतदान हो सकता है. गोवा और उत्तराखंड (Goa and Uttarakhand assembly election 2022) में एक ही चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं. मार्च-अप्रैल में गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव होने हैं. सभी दलों से विचार विमर्श करने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का फैसला किया है.

आयोग की तरफ से जारी आमंत्रण में कोरोना वायरस संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा, जबकि अन्य चार राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में विभिन्न तिथियों पर समाप्त हो रहा है.

चार राज्यों में भाजपा की सरकार

जिन पांच राज्यों में विधानसभान चुनाव हैं, उनमें से चार राज्यों में भाजपा की सरकार है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और वर्तमान में भाजपा की नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है. पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त हो रहा है. उत्तराखंड में विधानसभा का कार्यकाल भी 23 मार्च को ही समाप्त होगा. उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और वर्तमान में भाजापा की नेतृत्व वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार है. गोवा में विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है. गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं और वर्तमान में भाजापा की नेतृत्व वाली प्रमोद सावंत की सरकार है. मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त हो रहा है. मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और वर्तमान में भाजापा की नेतृत्व वाली एन बीरेन सिंह की सरकार है.

पंजाब में सरकार बचाना कांग्रेस के लिए चुनौती

पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और वर्तमान में कांग्रेस की नेतृत्व वाली चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार है. पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है. पंजाब विधानसभा में सभी दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस ने 117 सीटों में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी लेकिन इसका क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया गया था. इस बार अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबंदी बहुत तेज हो गई है.

